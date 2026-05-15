Sanità sotto pressione la Uil | Si sacrificano i reparti per tappare i buchi Mobilitazione del sindacato

La situazione della sanità in alcune strutture ha portato a proteste da parte dei rappresentanti dei lavoratori. Il sindacato ha denunciato che, invece di avviare le assunzioni richieste, si preferisce ridurre o chiudere reparti per coprire le carenze di personale in altre aree. Questa decisione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori e ha portato a una mobilitazione sul territorio. La questione riguarda la gestione delle risorse e le conseguenze sulle prestazioni offerte ai pazienti.

“Invece di procedere con le assunzioni necessarie e strutturali, l'Azienda sceglie la strada più breve e dolorosa: smantellare i reparti per tappare i buchi altrove”. Dopo la Cgil, è la Uil Fp ad attaccare la Direzione generale dell'Ausl Romagna sulla gestione dei servizi nell'imminente stagione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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