Sciopero nella sanità privata Cgil Cisl e UIl | Buona adesione diversi reparti sono stati chiusi

Nella giornata di oggi si è svolto uno sciopero nazionale nel settore della sanità privata, con un’adesione significativa secondo i sindacati di categoria. Nella zona di Forlì-Cesena, circa 500 lavoratori delle strutture Malatesta Novello, San Lorenzino e altri ospedali privati hanno partecipato, portando alla chiusura di diversi reparti. La mobilitazione ha coinvolto le principali sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil.

L’adesione allo sciopero nazionale della sanità privata ha fatto registrare una partecipazione elevata anche nel territorio di Forlì-Cesena, dove, secondo i sindacati, sono stati coinvolti quasi 500 lavoratori delle strutture Malatesta Novello, San Lorenzino e Ospedali Privati. La mobilitazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Sciopero nazionale della sanità privata, la FP Cgil di Salerno: "I lavoratori non possono più aspettare"Nella giornata di domani (venerdì 17 aprile 2026) le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e dei centri di riabilitazione di... Sciopero Citynews, buona l’adesione: "Ora confronto con l’azienda"Si è concluso ieri, il 25 marzo alle 9, lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sciopero della sanità privata, a rischio visite ed esami; Sanità Privata. I sindacati: Il 17 aprile sarà sciopero; Sanità privata. Fumarola: Pieno sostegno alla Cisl Fp e ai lavoratori che oggi scioperano per rivendicare il diritto al rinnovo del contratto - CISL; Sanità privata, verso lo sciopero del 17 aprile. Sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, contratto subitoCon questo proclama si apre la manifestazione indetta in piazza Santi Apostoli a Roma unitariamente dalle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, in concomitanza con lo sciopero di 24 ore dei ... ansa.it La sanità privata in sciopero, la Cisl Fp del Trentino a Roma: Rinnovare subito il contratto scaduto da troppo tempoTRENTO. La sanità privata è in sciopero, c'è anche una delegazione trentina delle Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil a Roma. E' tempo che la politica intervenga, commenta Giuseppe Pallanch, segr ... ildolomiti.it Oggi sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, "contratto subito". Cgil, Cisl e Uil manifestano in piazza Santi Apostoli a Roma #ANSA facebook +++ Interrompo lo sciopero per segnalare un nuovo attacco in #Libano +++ È stato distrutto da #Israele il ponte di Qasmye. L’ultimo rimasto parzialmente in piedi nel sud, che ora rimane isolato, compresa @UNIFIL_ Eravamo stati lì pochi giorni fa sotto il tiro isr x.com