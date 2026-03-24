Venerdì scorso si è tenuto a Ferrara il primo congresso territoriale della Uil Fp Ferrara, una nuova categoria nata dalla fusione tra Uil Fpl Ferrara e Uilpa Ferrara. Durante l'incontro è stato nominato il nuovo segretario, che guiderà il sindacato nel settore del pubblico impiego e della sanità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e iscritti provenienti dalla provincia.

Si è svolto venerdì scorso, a Ferrara, il primo congresso territoriale della Uil Fp Ferrara, nuova categoria nata dalla fusione tra Uil Fpl Ferrara e Uilpa Ferrara Si è svolto venerdì scorso, a Ferrara, il primo congresso territoriale della Uil Fp Ferrara, nuova categoria nata dalla fusione tra Uil Fpl Ferrara e Uilpa Ferrara. L’iniziativa si è tenuta al Rivana Garden e ha segnato l’avvio ufficiale dell’organizzazione sindacale sul territorio. La nuova Uil Fp Ferrara opererà nei settori della pubblica amministrazione, degli enti locali, della sanità pubblica e privata e del terzo settore, con l’obiettivo di fornire assistenza sindacale ai lavoratori e consolidare la propria rappresentatività all’interno della Uil nazionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Nasce il nuovo sindacato Uil della categoria del pubblico impiego e sanità: Covi è il segretario

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