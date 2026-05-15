Sanità più mezzi e personale operativo per le emergenze in città | al via la riforma del 118

A partire da lunedì 18 maggio, entrerà in vigore una nuova riforma del servizio di emergenza 118 che coinvolge sia l’area livornese sia le Valli Etrusche. La modifica prevede l’incremento di mezzi e di personale operativo sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la risposta alle emergenze sanitarie. Questa iniziativa interesserà le strutture e le risorse dedicate al pronto intervento, con l’intento di garantire servizi più efficienti in situazioni di urgenza.

Mezzi e personale in più sul territorio per rispondere alle emergenze. Da lunedì 18 maggio prenderà il via la riforma del 118 sia nell'area livornese che in quella delle Valli Etrusche. La nuova organizzazione rientra nell'ambito della riforma regionale prevista dalla Regione ed è caratterizzata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uzay üssü, F16 ve petrol gemisi: Türkiye Somali'de ne yapyor

Sullo stesso argomento

Emergenze idrauliche, nuovi mezzi per interventi più rapidi: la Protezione civile svela le attrezzatureE’ la manifestazione Igea Fest la vetrina scelta dal Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” Odv di Bellaria Igea Marina...

La nuova attrezzatura del 118 per effettuare le trasfusioni nelle emergenze /VIDEOModena è apripista nel progetto sperimentale denominato 'Blood on Board' che prevede la disponibilità immediata di sangue in automedica, per...

Nel silenzio totale dei mezzi di informazione, il governo Meloni ha approvato una norma che consente l'apertura di sale operatorie senza controlli preventivi sui requisiti minimi di sicurezza. Ripeto, vista la gravità: senza controlli preventivi. Con verifiche rinviat x.com

Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoSciopero generale il 18 maggio: trasporti, scuola, sanità e uffici pubblici a rischio. Ecco orari, fasce garantite e servizi essenziali. panorama.it

Rione Sanità, raccolta fondi per ambulanza e mezzi di emergenzaUn progetto di solidarietà concreta per rafforzare la rete di emergenza e assistenza sanitaria nel cuore del Rione Sanità. È questo l’obiettivo della raccolta ... cronachedellacampania.it