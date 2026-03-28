Modena è apripista nel progetto sperimentale denominato 'Blood on Board' che prevede la disponibilità immediata di sangue in automedica, per consentire il trattamento precoce sul posto dei pazienti con sanguinamento grave. Già attivo in Emilia-Romagna sugli elisoccorsi di Bologna, Ravenna e Parma, il percorso avviato sul territorio modenese è il primo in regione – e probabilmente in Italia – su un mezzo di soccorso avanzato medico su ruote. Avviato a inizio 2026 sull’automedica in forza alla città di Modena, prevede il trasporto di sacche di sangue per effettuare le trasfusioni direttamente sul luogo di un’emergenza, ad esempio un incidente stradale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - La nuova attrezzatura del 118 per effettuare le trasfusioni nelle emergenze /VIDEO

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