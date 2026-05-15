In Perugia, un’applicazione della Corte di Cassazione riguarda i diritti dei lavoratori del settore sanitario, in particolare le pause e la mensa. Le recenti sentenze potrebbero incidere sui risarcimenti per i sanitari coinvolti in cause legali. Le aziende sanitarie hanno presentato ricorsi contro queste decisioni, contestando alcuni aspetti delle tutele previste per il personale durante l’orario di lavoro. La decisione dell’Appello si pronuncerà su questi ricorsi, influenzando potenzialmente le future interpretazioni normative.

? Punti chiave Come influenzeranno le nuove sentenze della Cassazione i risarcimenti dei sanitari?. Perché le aziende sanitarie impugnano i diritti a pausa e mensa?. Quanto rischiano di perdere i lavoratori se l'Appello ribalta il primo grado?. Quali criteri decideranno se i turni superiori alle sei ore sono illegali?.? In Breve Risarcimenti tra 3.000 e 7.000 euro per ogni dipendente coinvolto.. Avvocato Siro Centofanti difende le strutture sanitarie nel contenzioso.. Sentenze Cassazione 5477, 8055 e 8369 potrebbero ribaltare il primo grado.. Tribunale di Perugia aveva emesso i primi provvedimenti tra novembre e dicembre 2025.. Il 10 giugno 2026 alle ore 9:30 la Corte d’Appello di Perugia deciderà il futuro dei diritti di 12 dipendenti dell’Azienda ospedaliera di Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Perugia: l’Appello decide sui diritti a pausa e mensa

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