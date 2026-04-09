Lo stabilimento Sabelli di Ascoli ha firmato un nuovo accordo integrativo che riguarda il periodo 2026-2029. L'intesa prevede una pausa pagata aggiuntiva e l’estensione di alcuni diritti per i lavoratori. La decisione è stata presa dopo incontri tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale, portando a un accordo che riguarda le condizioni di lavoro nel prossimo futuro.

Lo stabilimento Sabelli di Ascoli ha raggiunto un nuovo accordo integrativo per il periodo 2026-2029. L’intesa introduce benefici concreti sulla gestione del tempo e sul benessere dei dipendenti. Il punto centrale della trattativa riguarda l’introduzione di trenta minuti di pausa giornaliera retribuita. Questa misura, attesa da molto tempo, mira a elevare la qualità della vita e le condizioni lavorative all’interno del sito produttivo. L’accordo è frutto di un percorso complesso, definito dalle organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil insieme alle Rsu. La decisione ha trovato il consenso della quasi totalità dei lavoratori in assemblea, con soli 11 voti contrari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabelli Ascoli: pausa pagata e più diritti, vince il nuovo accordo

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