Sabelli Ascoli | pausa pagata e più diritti vince il nuovo accordo

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stabilimento Sabelli di Ascoli ha firmato un nuovo accordo integrativo che riguarda il periodo 2026-2029. L'intesa prevede una pausa pagata aggiuntiva e l’estensione di alcuni diritti per i lavoratori. La decisione è stata presa dopo incontri tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale, portando a un accordo che riguarda le condizioni di lavoro nel prossimo futuro.

Lo stabilimento Sabelli di Ascoli ha raggiunto un nuovo accordo integrativo per il periodo 2026-2029. L’intesa introduce benefici concreti sulla gestione del tempo e sul benessere dei dipendenti. Il punto centrale della trattativa riguarda l’introduzione di trenta minuti di pausa giornaliera retribuita. Questa misura, attesa da molto tempo, mira a elevare la qualità della vita e le condizioni lavorative all’interno del sito produttivo. L’accordo è frutto di un percorso complesso, definito dalle organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil insieme alle Rsu. La decisione ha trovato il consenso della quasi totalità dei lavoratori in assemblea, con soli 11 voti contrari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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