Uil Fpl vince il ricorso contro il Policlinico | La pausa mensa non può essere sostiutuita da un buono pasto

Il Tribunale di Catania ha emesso una sentenza il 5 marzo 2026 a favore dei dipendenti dell'ospedale Policlinico G., riconoscendo che la pausa mensa non può essere sostituita con un buono pasto. La decisione riguarda il ricorso presentato dalla Uil Fpl, che ha contestato questa pratica adottata dall’azienda. La sentenza stabilisce che i lavoratori devono poter usufruire di una pausa mensa regolare.

La sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Catania ha quantificato risarcimenti che vanno fino ad un massimo di 3800 euro Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, emessa il 5 marzo 2026, è stato riconosciuto ai dipendenti dell'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco, il risarcimento del danno per violazione del diritto alla pausa, mensa o del servizio sostitutivo della mensa mediante l'erogazione del buono pasto. L'iniziativa è stata promossa dalla segreteria provinciale Uil Fpl di Catania e seguita in sede giudiziale dagli avvocati Sabrina Forbice e Sabrina Spadaro. La sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Catania ha quantificato risarcimenti che vanno fino ad un massimo di 3800 euro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

