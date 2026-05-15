Sanità Molise | il Senato approva 90 milioni per i servizi medici

Il Senato ha approvato un finanziamento di 90 milioni di euro destinato ai servizi sanitari della regione Molise. Di questi, 18 milioni saranno assegnati a specifici interventi nel settore medico, senza dettagli precisi su come verranno distribuiti. Restano alcune domande aperte su come si eviterà che i fondi vengano utilizzati esclusivamente per emergenze o spese impreviste. La ripartizione e la gestione delle risorse saranno monitorate secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati concretamente i primi 18 milioni di euro?. Chi garantirà che i fondi non vengano assorbiti dalle emergenze?. Quando arriveranno effettivamente i primi fondi nei reparti molisani?. Quali servizi medici cambieranno per chi vive nei piccoli borghi?.? In Breve Emendamento 18.0.1 approvato dopo incontro tra Francesco Roberti e Daria Perrotta.. Erogazione immediata di 18 milioni dopo la conversione in legge.. Camera dei Deputati esaminerà il decreto dal 19 al 26 maggio.. Fondi destinati a ridurre attese visite specialistiche nei borghi molisani.. Il Senato ha approvato giovedì 14 maggio 2026 il decreto legge fiscale, inserendo un emendamento che garantisce al Molise 90 milioni di euro per la sanità regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Molise: il Senato approva 90 milioni per i servizi medici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Medio Basso Molise: 12,7 milioni per rilanciare servizi e sanitàLa Cabina di regia nazionale ha dato il via libera ufficiale alla Strategia dell’Area Interna denominata Medio Basso Molise, sbloccando un piano di... Sanità Campobasso: il Senato taglia i 90 milioni per il deficitIl Senato ha approvato ieri la conversione della legge relativa al Decreto Pnrr, confermando il testo originariamente presentato dalla Camera senza... Sanità, passa l’emendamento in Senato che dopo l’iter legislativo assegna al Molise 90 milioni di euroCAMPOBASSO – Il Decreto legge L Fiscale è stato approvato oggi, giovedì 14 maggio 2026, al Senato della Repubblica. L’emendamento 18.0.1 inserito nel tardo pomeriggio di ieri, 13 maggio, è dunque appr ... molisenetwork.net Sanità digitale, medici e farmacisti chiedono la piena dematerializzazione della ricetta in MoliseCAMPOBASSO - Un appello congiunto all’Assessorato regionale alla Sanità e alla Presidenza della Giunta: l’Ordine dei Medici Chirurghi ... molisenetwork.net