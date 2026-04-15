La Cabina di regia nazionale ha approvato ufficialmente la Strategia dell’Area Interna chiamata Medio Basso Molise, destinando un finanziamento di 12,7 milioni di euro. Il piano mira a rilanciare servizi e sanità nella zona, che rientra tra le aree interne del territorio. La decisione consente di avviare le iniziative previste per migliorare le infrastrutture e le prestazioni degli ambiti sanitari locali.

La Cabina di regia nazionale ha dato il via libera ufficiale alla Strategia dell’Area Interna denominata Medio Basso Molise, sbloccando un piano di sviluppo finanziato con 12,7 milioni di euro. L’approvazione del provvedimento, che segue i pareri positivi del Comitato Tecnico e dei vari Ministeri, segna un punto di svolta per il territorio grazie all’impiego di risorse nazionali e fondi europei FESR e FSE+. Il percorso burocratico ha un passaggio fondamentale lo scorso 30 marzo, quando il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha formalizzato l’iter, aprendo la strada a interventi strutturali coordinati. Larino guida il riequilibrio dei servizi essenziali attraverso 4 milioni di fondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Basso Molise: 12,7 milioni per rilanciare servizi e sanità

Notizie correlate

Piemonte: 12,6 milioni per rilanciare 104 progetti nel MonferratoLa Regione Piemonte ha ufficializzato la destinazione di 12,6 milioni di euro per finanziare 104 progetti mirati al rilancio delle aree Monferrato...

Todi guida il piano da 12 milioni per rilanciare RuggianoIl Comune di Todi ha assunto il ruolo di capofila per un piano strategico volto a rilanciare la Media Valle del Tevere.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Allerta meteo arancione e gialla venerdì 10 aprile in Abruzzo e Molise: le zone colpite; Frana a Petacciato: Linea Adriatica ancora in tilt. Cancellazioni e ritardi fino al 13 aprile; Allerta meteo gialle in nove Regioni: dal Nord-Ovest, al Tirreno e al Molise; Redditi delle famiglie, segnali di ripresa.

Ancora 48 ore di piogge su medio basso Adriatico e parte del Sud. Neve copiosa specie sui rilievi di Abruzzo, Molise e parte della Basilicata. Venti forti settentrionali con temperature sotto le medie. Weekend di Pasqua con prevalenza cielo poco nuvol facebook