Sanità Campobasso | il Senato taglia i 90 milioni per il deficit

Il Senato ha approvato ieri la conversione del Decreto Pnrr, mantenendo invariato il testo approvato dalla Camera. La legge riguarda anche il settore sanitario e prevede la riduzione di 90 milioni di euro destinati al deficit della sanità in provincia di Campobasso. La decisione è stata presa senza modifiche rispetto alla versione iniziale, che era stata presentata dalla Camera.

Il Senato ha approvato ieri la conversione della legge relativa al Decreto Pnrr, confermando il testo originariamente presentato dalla Camera senza introdurre variazioni. La decisione sancisce l’assenza di interventi per i 90 milioni di euro necessari a colmare il disavanzo sanitario della provincia di Campobasso, lasciando scoperto il ripiano del deficit regionale. L’assenza del fondo per la sanità campobassana. La mancata inclusione dell’emendamento specifico nel provvedimento legislativo mette in luce un vuoto normativo che pesa direttamente sui conti della salute locale. Secondo quanto rilevato dal consigliere di Costruire Democrazia, Massimo Romano, le rassicurazioni fornite dalla delegazione parlamentare non hanno trovato riscontro nella versione finale della legge.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Campobasso: il Senato taglia i 90 milioni per il deficit Notizie correlate Sanità, la Regione: «In tre anni deficit ridotto di 200 milioni»Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. Paolucci (Pd): "Altro che rilancio, la Regione taglia 170 milioni alla sanità nel triennio. Un commissariamento"Tagli per 170 milioni di euro alla sanità nel programma operativo 2026-2028 della Regione Abruzzo.