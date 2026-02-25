Oltre 2,3 miliardi per la ricerca | Caraci delegato italiano nella Innovative health initiative

Sarà Filippo Caraci, referente della Società italiana di farmacologia (Sif) per il progetto Perfetto, il delegato per l’Italia nella Innovative health initiative, una delle principali partnership pubblico-private europee nel settore della salute. A nominare Caraci il ministero dell’Università e della ricerca, guidato da Anna Maria Bernini. Si tratta di un programma strategico dell’Unione europea che, insieme alle industrie delle scienze della vita, finanzia progetti per oltre 2,3 miliardi di euro. L’obiettivo è trasformare la ricerca scientifica in benefici concreti per i pazienti, garantendo al contempo che l’Europa rimanga all’avanguardia nella ricerca sanitaria interdisciplinare. “È un grande onore ricevere questa nomina dal Mur”, dichiara Caraci, che è anche ordinario di Farmacologia all’Università di Catania. “Innovative health initiative rappresenta un’ opportunità strategica per trasformare la ricerca scientifica in soluzioni concrete per i pazienti, favorendo lo sviluppo di nuovi farmaci, tecnologie e approcci terapeutici capaci di rispondere a bisogni clinici ancora insoddisfatti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

