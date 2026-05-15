La situazione del sistema sanitario è critica, con operatori che si trovano a lavorare oltre i limiti delle loro possibilità a causa di carenze di personale e strutture. Secondo le fonti sindacali, molti operatori svolgono turni di straordinario senza ricevere compenso. La carenza di personale e le lunghe ore di lavoro non retribuite sono diventate una condizione frequente, mettendo sotto pressione l’intero settore sanitario. La richiesta di un intervento immediato si accompagna alla necessità di nuove assunzioni per far fronte alle criticità attuali.

Una sanità "al limite" con operatori "allo stremo tra straordinari non retribuiti e carenze strutturali ". E’ la denuncia del sindacato Fials, secondo cui la situazione nella zona apuana continua a peggiorare senza che vengano adottate misure concrete ed efficaci "nonostante le numerose segnalazioni e i ripetuti appelli formalmente trasmessi". "Il quadro che emerge – sostiene il sindacato – è quello di un sistema che regge esclusivamente grazie al senso di responsabilità degli operatori, sempre più esposti a condizioni di lavoro insostenibili". La Fials denuncia il ricorso "sistematico" al lavoro straordinario diventato la norma: "un numero di crescente di dipendenti ha ampiamente superato il tetto massimo annuale di ore lavorabili, alimentando un clima organizzativo segnato da stress, affaticamento e demotivazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sanità ko, subito assunzioni". Fials: ‘Straordinari non retribuiti’

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