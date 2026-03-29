Intervista a Roberto Fico | Sanità subito assunzioni e piano per le liste d?attesa L?assessore? Non adesso

Il governatore ha annunciato la fine del commissariamento della sanità, durato quasi due decenni, definendolo un risultato personale. Durante un'intervista, ha sottolineato la necessità di avviare immediatamente assunzioni nel settore e di implementare un piano per ridurre le liste d’attesa. Ha inoltre dichiarato che in questo momento non si sta considerando l’intervento di un assessore, evidenziando le priorità di breve termine.

Governatore Roberto Fico l’uscita dal commissariamento dopo 19 anni è un suo successo personale: il suo primo atto da governatore, lo ricordiamo bene, è stato l'incontro a Roma con il ministro Schillaci. «L’uscita dal piano di rientro è un risultato storico per la Campania. Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti un lavoro politico e istituzionale decisivo per arrivare a questo traguardo, raggiunto grazie agli sforzi di tutto il sistema sanitario, di medici e operatori sanitari, grazie al rigore dei conti ed all’impegno negli anni della giunta precedente. Voglio ringraziare il ministro Schillaci per la disponibilità, l’attenzione e la... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Intervista a Roberto Fico: «Sanità, subito assunzioni e piano per le liste d?attesa. L?assessore? Non adesso» Articoli correlati Leggi anche: Sanità, Fico: "Sto studiando i report sulle liste d'attesa" Leggi anche: Sanità, scontro sulle liste d'attesa in Regione. Per l'assessore "trend in miglioramento" Tutti gli aggiornamenti su Roberto Fico Temi più discussi: Roberto Fico: E’ il momento del Sud, ora primarie di popolo; La Campania esce dal Piano di rientro sanitario; Sanità, Campania fuori dal piano di rientro. Roberto Fico: Ora ripartiamo; Sanità. La Campania è fuori dal Piano di rientro. Fico incassa la vittoria di De Luca - POLITICAdeMENTE. Sanità, Campania fuori dal piano di rientro. Roberto Fico: «Ora ripartiamo»Dopo quasi vent’anni, 19 per la precisione, si esce dal piano di rientro dal debito della sanità. Si ritorna, quindi, nella gestione ordinaria. Un percorso lungo, ... ilmattino.it Fico La Campania esce dall’esercizio provvisorio, grande soddisfazioneNAPOLI (ITALPRESS) - Esprime grande soddisfazione il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a Napoli, dopo l'approva ... italpress.com Una bella notizia per la nostra regione: la Campania esce finalmente dal Piano di rientro sanitario. Complimenti a Roberto Fico, che ha saputo portare avanti e consolidare un percorso lungo e complesso, distinguendosi per una grande capacità di dialogo e c - facebook.com facebook L'intervista a Roberto Fico, presidente della Regione Campania: “I cittadini non si faranno ingannare dalla destra: la riforma mette a rischio l’equilibrio tra i poteri”. @lucadecarolis x.com