Sanità rischio scoperto da 1,6 miliardi Fials vuole incontrare Fontana e Bertolaso

La Fials ha chiesto un incontro con Fontana e Bertolaso per discutere del rischio di scoperto di 1,6 miliardi nel settore sanitario lombardo. La richiesta arriva dopo che anche il Pd lombardo ha sollecitato chiarimenti su questa situazione. La questione riguarda una possibile carenza di fondi destinati alla sanità regionale e ha attirato l’attenzione delle rappresentanze sindacali.

Dopo il Pd lombardo, anche la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) chiede al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, un "incontro urgente" per avere delucidazione sul rischio che la Lombardia si ritrovi con uno scoperto di 1,6 miliardi di euro alla voce sanità. La lettera è firmata dal segretario regionale della FIALS, Roberto Gentile, e fa riferiemento allo scenario riportato su queste pagine nei giorni scorsi: di quei 1,6 miliardi di euro di scoperto, 700 milioni hanno a che fare col rimborso degli adeguamenti fatti dalla Regione sulle tariffe delle prestazioni sanitarie, le quote extra Lea, e gli altri 900 milioni per le spese relative al personale, alle nuove assunzioni e all'abbattimento delle liste d'attesa.

