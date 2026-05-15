Sanità a Napoli giurano 700 nuovi medici ed odontoiatri | Fico annuncia fondi per le assunzioni

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, 700 giovani medici e odontoiatri hanno giurato fedeltà alla professione, mentre un rappresentante delle istituzioni ha annunciato fondi destinati alle assunzioni nel settore sanitario. Nel frattempo, l’uso dell’intelligenza artificiale sta influenzando le pratiche mediche e il Servizio sanitario nazionale sta cercando di adattarsi a nuove esigenze e organizzazioni. Molti di questi giovani professionisti si interrogano sul loro percorso futuro in un settore in rapida evoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’intelligenza artificiale cambia la medicina, il Servizio sanitario nazionale cerca nuovi equilibri e migliaia di giovani professionisti si interrogano sul proprio futuro. A Napoli, il Giuramento di Ippocrate dei nuovi medici e odontoiatri è diventato anche il luogo di un confronto sulle fragilità e sulle prospettive della sanità campana. A Città della Scienza, 700 tra medici e odontoiatri hanno pronunciato il tradizionale “lo giuro” davanti alle principali istituzioni cittadine e regionali. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il cardinale Mimmo Battaglia... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sanità Romagna 2026: nuovi fondi per assunzioni e tecnologiaL’Azienda Usl della Romagna ha delineato le linee guida per la gestione sanitaria del 2026, puntando a un equilibrio finanziario che non sacrifichi...

Riforma Sanità: nuovi incentivi per colmare il vuoto di 5.700 medici? Cosa sapere Il Ministro Schillaci propone nuovi incentivi economici per colmare il vuoto di 5.

sanità a napoli giuranoNapoli, 700 nuovi medici e odontoiatri giurano a Città della ScienzaSettecento nuovi medici e odontoiatri giurano a Napoli, un evento che unisce istituzioni e università alla Città della Scienza ... it.blastingnews.com

sanità a napoli giuranoPapa Leone XIV a Napoli, i complimenti da Città del Vaticano per la cittàLa buona sanità a Napoli è stata oggetto di una lettera ufficiale da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un riconoscimento ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web