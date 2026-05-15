Sanità a Napoli giurano 700 nuovi medici ed odontoiatri | Fico annuncia fondi per le assunzioni

A Napoli, 700 giovani medici e odontoiatri hanno giurato fedeltà alla professione, mentre un rappresentante delle istituzioni ha annunciato fondi destinati alle assunzioni nel settore sanitario. Nel frattempo, l’uso dell’intelligenza artificiale sta influenzando le pratiche mediche e il Servizio sanitario nazionale sta cercando di adattarsi a nuove esigenze e organizzazioni. Molti di questi giovani professionisti si interrogano sul loro percorso futuro in un settore in rapida evoluzione.

L’intelligenza artificiale cambia la medicina, il Servizio sanitario nazionale cerca nuovi equilibri e migliaia di giovani professionisti si interrogano sul proprio futuro. A Napoli, il Giuramento di Ippocrate dei nuovi medici e odontoiatri è diventato anche il luogo di un confronto sulle fragilità e sulle prospettive della sanità campana. A Città della Scienza, 700 tra medici e odontoiatri hanno pronunciato il tradizionale “lo giuro” davanti alle principali istituzioni cittadine e regionali. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il cardinale Mimmo Battaglia... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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