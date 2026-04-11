Da poco più di un mese, il nuovo responsabile del settore sanitario ha iniziato il suo incarico, annunciando che si sta concentrando su diverse iniziative per migliorare il sistema. Tra le proposte emerse, ci sono incentivi specifici dedicati alle assunzioni nel pronto soccorso. La priorità è lavorare passo dopo passo per affrontare le esigenze più urgenti e migliorare l’efficienza delle strutture di emergenza.

Tempo di lettura: 3 minuti “Mi sono insediato il 9 dicembre, quindi da pochissimo, e sulla sanità facciamo un pezzo alla volta. Siamo usciti dal piano di rientro che era un obiettivo politico, ci siamo riusciti con interlocuzione serie e vera con il ministro e il ministero e la settimana di fatto dopo l’uscita dal piano di rientro abbiamo investito 62 milioni di euro per le assunzioni e questi sono segnali importanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine dell’iniziativa “La nuova questione meridionale nell’Europa di oggi – A 100 anni dagli scritti di Antonio Gramsci”, organizzata a Napoli dall’europarlamentare Sandro Ruotolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “Lavoriamo su incentivi per assunzioni in pronto soccorso”

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