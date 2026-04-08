Bimbo morto dopo trapianto a Napoli Fico | Sappiamo come riscrivere piano ospedaliero regionale

Un bambino è deceduto a Napoli dopo aver ricevuto un trapianto. Il presidente della Camera ha dichiarato che si conosce la strada da seguire per rivedere il Piano ospedaliero regionale, sottolineando l'importanza di mantenere distinte le funzioni di controllo e di gestione. La notizia ha suscitato attenzione sulle procedure sanitarie e sulla sicurezza dei pazienti nelle strutture pubbliche.

“Noi sappiamo bene la direzione che dobbiamo percorrere per la riscrittura del Piano ospedaliero regionale dove controllati e controllori dovranno restare ben separati. C’è un protocollo tra Monaldi e Bambin Gesù grazie al quale la continuità assistenziale è garantita”. Sono le parole del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine del consiglio monotematico sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Iran, Hegseth: "Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, Fico: "Sappiamo come riscrivere piano ospedaliero regionale" Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, interventi sospesi al MonaldiLa Regione dovrà verificare la “sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie”. Napoli, trapianto cuore bimbo: sequestrato box trasporto organo. FicoNapoli, trapianto cardiaco a un bimbo di due anni: indagine su un contenitore sequestrato e sei medici indagati Un trapianto di cuore eseguito lo... Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, Fico: Sappiamo come riscrivere piano ospedaliero regionale Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto, direttrice Monaldi: Abbiamo lavorato per non interrompere le cure; Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più; La famiglia del piccolo Domenico, morto al Monaldi, non parteciperà alla commemorazione voluta dall'ospedale; Bimbo morto dopo trapianto, direttrice Monaldi: Abbiamo lavorato per non interrompere le cure. Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, Fico: Sappiamo come riscrivere piano ospedaliero regionale(LaPresse) Noi sappiamo bene la direzione che dobbiamo percorrere per la riscrittura del Piano ospedaliero regionale dove controllati e ... stream24.ilsole24ore.com Bambino morto dopo il trapianto, parla la direttrice del Monaldi: Dimissioni? Il mio compito è lavorareAnna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, è intervenuta a margine della cerimonia di piantumazione di un ulivo secolare in memoria del piccolo Domenico Caliendo, morto a ... notizie.it Morte del piccolo Domenico, Manfredi: ‘Capire gli errori, non cercare capri espiatori’. In Consiglio regionale seduta monotematica sul bimbo morto dopo il trapianto al Monaldi. Il presidente: ‘La verità non incrini la fiducia nei medici’ - facebook.com facebook Toro, cordoglio per il bimbo morto nell'incidente in A21 in moto: era baby granata x.com