Sanità e lavoro la Cgil avvia la raccolta firme per due leggi

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Brindisi, la Cgil ha iniziato la campagna di raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. Le proposte riguardano la sanità pubblica e il sistema degli appalti. La raccolta firme fa parte di un’azione più ampia promossa dall'organizzazione sindacale. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e sensibilizzarli sui temi legati alla sanità e al lavoro. La campagna proseguirà in diverse città italiane nei prossimi giorni.

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Ha fatto tappa questa mattina anche a Brindisi la campagna promossa dalla Cgil per la raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla sanità pubblica e al sistema degli appalti. Nel corso della mattinata, i rappresentanti sindacali hanno ribadito la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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