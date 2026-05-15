Al via la raccolta firme di Cgil su appalti e sanità | Il lavoro non è merce
Oggi a Piacenza è iniziata la campagna di raccolta firme promossa dalla Cgil, che si concentra su temi come gli appalti e la sanità. L’evento si è svolto nella Sala Nelson Mandela e fa parte di un’iniziativa più ampia portata avanti dal sindacato in collaborazione con diverse associazioni e realtà della società civile. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni legate al lavoro e ai servizi pubblici, con l’obiettivo di raccogliere sostegno e firme a sostegno delle richieste avanzate.
Ha preso il via oggi anche a Piacenza, con l’“Assemblea delle Assemblee” ospitata alla Sala Nelson Mandela, la campagna di raccolta firme promossa dalla Cgil insieme a un ampio fronte di associazioni e realtà della società civile. L’obiettivo è sostenere due proposte di legge di iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sanità e appalti: al via la raccolta firme di Cgil per le proposte di legge di iniziativa popolare
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