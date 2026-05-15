Sanità delegazione di sindaci cilentani consegna documento al presidente Fico

Oggi, durante l’evento della Wise Town Network alla Fondazione Alario di Ascea, 37 sindaci del Distretto 70 dell’Asl Salerno hanno presentato un documento al presidente della Regione Campania. Il testo si concentra sulla sanità territoriale e rappresenta un passo condiviso tra le amministrazioni locali. La consegna si è svolta in un clima formale e senza ulteriori interventi pubblici. La riunione ha visto coinvolti rappresentanti istituzionali e professionisti del settore sanitario.

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Nella giornata di oggi, in occasione della Wise Town Network presso la Fondazione Alario di Ascea, il comitato dei 37 Sindaci del Distretto 70 dell’Asl Salerno ha consegnato al presidente della Regione Campania Roberto Fico un documento condiviso sul tema della sanità territoriale, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rosenau cittadino onorario. Delegazione tedesca a Fivizzano per la cerimonia di consegnaFesta a Fivizzano per la consegna della cittadinanza benemerita a Bastian Rosenau (nella foto), presidente di Provincia nel Baden Wuerttemberg. Ex Arcelor Mittal e Menarini, appello al Presidente FicoTempo di lettura: 2 minutiIn occasione della visita ad Avellino del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, attesa per la settimana prossima... Ascea, consegnato a Roberto Fico il documento sulla sanità del Cilento: Massima attenzione alle Aree interneConsegnato al Presidente della Regione un dossier condiviso dai sindaci per colmare i vuoti di organico e potenziare i servizi nelle aree interne e periferiche, alla presenza dell'Assessore Angelica S ... infocilento.it Anzio-Nettuno,le opposizioni in Consiglio regionale del Lazio: Sanità del litorale al collasso, Rocca ascolti territori e cittadiniAnzio-Nettuno,le opposizioni in Consiglio regionale del Lazio: Sanità del litorale al collasso, Rocca ascolti territori e cittadini - ... ilgranchio.it