Il dibattito sulla sanità in Abruzzo si accende con le accuse di un rappresentante regionale, che sostiene come il presidente della regione stia tentando di coprire i problemi finanziari del settore. Si discute sulla validità di una recente lettera inviata dal governo regionale per affrontare il debito accumulato, considerandone l’efficacia limitata. La questione si intreccia anche con la mancanza di fondi provenienti dal governo centrale, che peggiorano la situazione delle strutture sanitarie locali.

? Punti chiave Perché la lettera di Marsilio non può risolvere il debito regionale?. Come influisce la carenza di fondi nazionali sulla sanità abruzzese?. Chi sta pagando le conseguenze del raddoppio delle tasse regionali?. Perché i pazienti dell'Alto Sangro restano senza assistenza medica?.? In Breve Investimenti sanitari italiani al 6,3% del PIL contro il 7,1% della media OCSE.. Un terzo degli abitanti abruzzesi rinuncia alle cure per costi o liste d'attesa.. Ospedale San Salvatore con riabilitazione in container da 17 anni dal terremoto 2009.. Carenza personale ASL1 e criticità logistiche nella zona montana dell'Alto Sangro.. Il presidente Marsilio ha inviato una lettera al Presidente della per segnalare le criticità della sanità regionale, un gesto che Pietrucci definisce un tentativo disperato di coprire il fallimento della giunta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Abruzzo: Pietrucci accusa Marsilio di coprire il fallimento

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