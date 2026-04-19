Durante la trasmissione televisiva Accordi&Disaccordi, condotta da Luca Sommi sul canale Nove, è stato affrontato il tema di un attacco di un ex presidente contro il Papa. La puntata si è concentrata su dichiarazioni e accuse rivolte al Pontefice, collegandole a una presunta strategia per nascondere insuccessi militari. La discussione ha coinvolto diverse opinioni e analisi, senza che siano stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle accuse o sui soggetti coinvolti.

Durante l’appuntamento televisivo Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi sul canale Nove, Marco Travaglio ha analizzato le dinamiche geopolitiche che vedono coinvolto Trump, evidenziando come la sconfitta in un conflitto chiave stia spingendo l’ex presidente a colpire il Papa per coprire una mancanza di risultati concreti. Secondo l’opinione dell’analista, la gestione della strategia bellica è stata compromessa dall’influenza di Netanyahu, il quale avrebbe fornito dati errati tramite il Mossad riguardo alla vulnerabilità del regime iraniano. L’errore strategico e il ruolo dei rapporti del Mossad. Il fallimento tattico che ha portato Trump a perdere il confronto militare descritto dalle analisi risiede nel legame stretto con Netanyahu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump attacca il Papa: la strategia per coprire il fallimento militare

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