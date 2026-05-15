Sanità a Napoli giurano 700 nuovi medici ed odontoiatri Fico | Ora fondi per le assunzioni

A Napoli sono stati ufficialmente giurati 700 nuovi medici e odontoiatri, segnando l’ingresso di giovani professionisti nel sistema sanitario locale. Nel frattempo, un rappresentante istituzionale ha annunciato la disponibilità di fondi destinati alle assunzioni, con l’obiettivo di potenziare il personale sanitario. Nel settore medico, l’uso dell’intelligenza artificiale sta modificando le pratiche cliniche, mentre il Servizio sanitario nazionale si sta confrontando con nuove sfide e richieste di riforme. Alcuni giovani professionisti si interrogano sul proprio futuro lavorativo.

L’intelligenza artificiale cambia la medicina, il Servizio sanitario nazionale cerca nuovi equilibri e migliaia di giovani professionisti si interrogano sul proprio futuro. A Napoli, il Giuramento di Ippocrate dei nuovi medici e odontoiatri è diventato anche il luogo di un confronto sulle fragilità e sulle prospettive della sanità campana. A Città della Scienza, 700 tra medici e odontoiatri hanno pronunciato il tradizionale “lo giuro” davanti alle principali istituzioni cittadine e regionali. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il cardinale Mimmo Battaglia... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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