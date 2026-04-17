Sanità Romagna 2026 | nuovi fondi per assunzioni e tecnologia

L’Azienda Usl della Romagna ha annunciato che nel 2026 saranno destinati nuovi fondi per assunzioni e aggiornamenti tecnologici nel settore sanitario. Sono state definite le linee guida per la gestione dei servizi, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio tra risorse finanziarie e qualità delle cure offerte ai cittadini. La pianificazione si concentra su investimenti per migliorare le strutture e le dotazioni tecnologiche delle strutture sanitarie.

L’Azienda Usl della Romagna ha delineato le linee guida per la gestione sanitaria del 2026, puntando a un equilibrio finanziario che non sacrifichi la qualità delle cure sul territorio. Il piano approvato prevede un massiccio potenziamento dell’assistenza locale attraverso nuove strutture e l’impiego di tecnologie avanzate, nonostante una contabilità iniziale che evidenzia uno scostamento di 200 milioni di euro, cifra compensata da un intervento straordinario della Regione pari a 500 milioni di euro. Equilibrio contabile e investimenti diretti sulla salute dei cittadini. Gestire una rete sanitaria complessa come quella romagnola richiede una capacità di bilanciamento che va oltre la semplice scrittura numerica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Romagna 2026: nuovi fondi per assunzioni e tecnologia Notizie correlate Giuli: sterilizzati i tagli a Spettacolo e Opera, nuovi fondi per maestranze Cinema e nuove assunzioni“In coerenza con gli impegni assunti dal Ministero della Cultura e con l’obiettivo di evitare che l’aumento del costo della benzina si traduca in... Sanità, ok ai fondi per Lauria e Chiaromonte: nuovi ospedaliLa Giunta regionale ha stanziato quasi 2,7 milioni di euro per avviare un piano di rinnovamento strutturale presso i presidi ospedalieri distrettuali... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza; Sanità Emilia-Romagna, deficit azzerato: pareggio nel 2026 e 500 milioni di investimenti; Corso per conduttori di gruppi di cammino per la salute mercoledì 22 aprile a Rimini; Sanità, Emilia-Romagna verso il pareggio -. Sanità, l'Emilia-Romagna ripiana il rosso in bilancio: «I sacrifici dei cittadini sono serviti, senza avremmo un buco di 500 milioni»In due anni colmato il deficit, il presidente de Pascale: «Nel 2026 andiamo a pareggio, rischiavamo il commissariamento». Le liste d'attesa? «Ora possiamo mettere mano a quelle, stiamo già lavorando s ... corrieredibologna.corriere.it Sanità Emilia Romagna Deficit azzerato in tre anni, investiti 500 milioniBologna - Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. E un investimento senza precedenti da parte della Regione: ... piacenzasera.it SCIOPERO NAZIONALE DELLA SANITÀ PRIVATA E DELLE RSA Molte le adesioni anche nel modenese https://www.cgilmodena.it/p=106884 FP Cgil Modena | FP CGIL Emilia Romagna | Fp Cgil Nazionale | CGIL Confederazione Generale Italiana del - facebook.com facebook Sanità Emilia-Romagna, deficit azzerato: pareggio nel 2026 e 500 milioni di investimenti x.com