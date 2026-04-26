Riforma Sanità | nuovi incentivi per colmare il vuoto di 5.700 medici
Il governo ha annunciato l'introduzione di incentivi economici destinati a incrementare il numero di medici in servizio. La misura mira a coprire un deficit di circa 5.700 professionisti nel settore sanitario. La proposta del Ministero mira a incentivare l'ingresso e il mantenimento dei medici nelle aree più carenti del sistema sanitario nazionale. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento della rete assistenziale.
? Cosa sapere Il Ministro Schillaci propone nuovi incentivi economici per colmare il vuoto di 5.700 medici.. La riforma mira a garantire il personale necessario nelle nuove Case di Comunità territoriali.. Gianluca Giuliano, segretario della UGL Salute, ha espresso il favore della sua organizzazione verso le nuove linee guida sulla medicina territoriale presentate dal Ministro Schillaci, puntando l’attenzione sul rischio che le Case di Comunità si trasformino in strutture prive di personale. La proposta del Ministero punta a ridefinire il ruolo dei medici di base attraverso un sistema che intreccia la convenzione riformata con la dipendenza volontaria, con l’obiettivo primario di rendere pienamente operative le nuove Case di Comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
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