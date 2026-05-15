Sangiovanni torna sui social con un nuovo tatuaggio | è un messaggio d'arte e di rinascita

Dopo un periodo di assenza dai social, Sangiovanni ha condiviso un nuovo post in cui mostra un tatuaggio appena fatto. L’immagine evidenzia il disegno sulla pelle del cantante, senza ulteriori spiegazioni o commenti. La foto è accompagnata da una didascalia che sottolinea il significato di arte e rinascita, senza specificare altri dettagli. La pubblicazione ha ricevuto commenti e reazioni dai follower, che hanno commentato il suo gesto e il nuovo tatuaggio.

Sangiovanni è tornato sui social dopo un lungo periodo di silenzio e lo ha fatto con un nuovo tatuaggio che celebra l'arte e la rinascita: ecco cosa si è lasciato imprimere sulla pelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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