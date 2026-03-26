Un calciatore noto ha condiviso un messaggio sui social rivolto alla Nazionale italiana. Dopo un periodo di silenzio, ha scritto un messaggio che ha sorpreso i follower e gli addetti ai lavori. Il testo riguarda l’Italia e i suoi rappresentanti, senza altre spiegazioni o dettagli aggiuntivi. La comunicazione ha attirato l’attenzione di chi segue il mondo del calcio.

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zaniolo torna a parlare dell’Italia con un messaggio inatteso sui social: ecco cosa ha scritto per gli azzurri

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