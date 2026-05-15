Sangiovannese raggiunta l’intesa con Martino Neri | verso una nuova era biancazzurra

Nel pomeriggio di mercoledì si è tenuto un incontro che riguarda il futuro della Sangiovannese. Durante la seduta è stata raggiunta un’intesa con il nuovo direttore sportivo, Martino Neri. La trattativa si è conclusa con successo, aprendo la strada a un cambio di rotta per il club biancazzurro. La firma dell’accordo è prevista nelle prossime ore, mentre si attende l’annuncio ufficiale. La società ha confermato l’accordo, senza fornire ulteriori dettagli sui prossimi passi.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì quello che viene considerato un incontro decisivo per il futuro della Sangiovannese. Attorno al tavolo della trattativa si sono confrontati l’attuale dirigenza biancazzurra, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e il main sponsor Martino Neri, nel tentativo di sbloccare definitivamente il dialogo per l’ingresso in società dell’imprenditore di Vacchereccia, dopo le tensioni e la brusca frenata registrate nelle ultime settimane. Dal lungo faccia a faccia sarebbe emersa una sostanziale intesa tra le parti. Secondo le indiscrezioni, Neri sarebbe pronto a entrare ufficialmente nell’organigramma del club assumendo il ruolo di presidente del comitato biancazzurro, aprendo così una nuova fase nella storia della società valdarnese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangiovannese, raggiunta l’intesa con Martino Neri: verso una nuova era biancazzurra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Svolta alla Sangiovannese. Martino Neri verso la presidenzaArezzo, 26 marzo 2026 – Un passo concreto verso il rilancio della Sangiovannese 1927. Sangiovannese. Martino Neri pronto ad entrare nella societàVi sono tutte le condizioni per guardare con fiducia al futuro della società calcistica che nel 2027 celebrerà i 100 dalla nascita Lunedì pomeriggio... Sangiovannese reaches agreement with Martino Neri: towards a new white and blue eraArezzo, 15 maggio 2026 – Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì quello che viene considerato un incontro decisivo per il futuro della Sangiovannese. Attorno al tavolo della trattativa si sono confron ... sport.quotidiano.net Incontro positivo in Comune per il futuro della SangiovanneseArezzo, 26 marzo 2026 – Incontro positivo in Comune per il futuro della Sangiovannese. Martino Neri pronto ad entrare nella società. Lunedì pomeriggio è stata una giornata importante per il calcio ... lanazione.it