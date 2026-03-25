Sangiovannese Martino Neri pronto ad entrare nella società

Lunedì pomeriggio si è tenuto nella sede del Comune di San Giovanni un incontro tra il sindaco, i rappresentanti della Sangiovannese e della Marzocco, e l’imprenditore Martino Neri. Durante la riunione, Neri ha espresso la sua disponibilità a entrare nella società. La discussione si è concentrata sulle prospettive future del club e sui passaggi necessari per formalizzare l’eventuale ingresso.

Vi sono tutte le condizioni per guardare con fiducia al futuro della società calcistica che nel 2027 celebrerà i 100 dalla nascita Lunedì pomeriggio è stata una giornata importante per il calcio sangiovannese. Si è svolto nella sede del Comune di San Giovanni un incontro tra il sindaco, Valentina Vadi, i dirigenti della Sangiovannese e della Marzocco, con l’imprenditore Martino Neri che ha dato la sua disponibilità a fare ingresso nella compagine societaria nel ruolo di presidente. Durante la riunione sono stati concordati i passaggi che si concretizzeranno nelle prossime settimane: a partire dai prossimi giorni i tecnici incaricati approfondiranno i temi e le fasi necessarie a portare a compimento questa operazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Sangiovannese. Martino Neri pronto ad entrare nella società Articoli correlati Sangiovannese, svolta per il futuro: Martino Neri pronto a guidare il rilancioArezzo, 25 marzo 2026 – Si apre una fase nuova per la Sangiovannese 1927, con un possibile cambio ai vertici della società. Conceicao pronto ad entrare, invece no… Cos’è successo allo Stadium, le sue condizioni e cosa filtra in vista dell’Interdi Redazione JuventusNews24Infortunio Conceicao, il portoghese ha riportato questo problema nel riscaldamento durante il match di ieri sera. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Martino Neri Sangiovannese, svolta per il futuro: Martino Neri pronto a guidare il rilancioL’imprendiitore valdarnese verso la presidenza della società azzurra. msn.com Incontro positivo in Comune per il futuro della SangiovanneseLunedì pomeriggio è stata una giornata importante per il calcio sangiovannese, Martino Neri pronto ad entrare nella società ... msn.com