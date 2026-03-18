Sandro Cuomo presidente della sezione di Napoli dell’Associazione nazionale atleti olimpici

Sandro Cuomo è stato nominato presidente della sezione di Napoli dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, sostituendo Marco Lobasso. La nomina è stata annunciata recentemente e segna l’inizio di un nuovo incarico per Cuomo, che assumerà ufficialmente il ruolo di guida della sezione locale dell’associazione.

Comincia una nuova avventura per Sandro Cuomo che succede a Marco Lobasso nella guida della sezione di Napoli della Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. All’unanimità nei saloni della sede del Coni Campania è stato scelto lo spadista campione olimpico ai Giochi di Atlanta 1996, anche alla presenza della campionessa paralimpica Imma Cerasuolo che ha guidato la sezione napoletana prima di essere eletta nel Consiglio Nazionale, sotto l’egida della presidente Novella Calligaris. “Non vedo l’ora di cominciare perché c’è tanto lavoro da fare per dare maggiore visibilità alla Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia”, ha detto Cuomo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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