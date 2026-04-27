Il presidente del Consiglio regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti commenta la possibilità di destinare il 5x1000 alla sua associazione, evidenziando come questa scelta possa avere un impatto significativo. Con un atteggiamento calmo e disponibile, Stefanoni si esprime in modo misurato, mostrando rispetto per chi ascolta e preferendo ascoltare prima di intervenire. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un dibattito sulla destinazione di fondi a organizzazioni di solidarietà.

Silvano Stefanoni accoglie con disponibilità e misura, il tono pacato di chi è abituato ad ascoltare prima ancora che a parlare. Presidente del Consiglio regionale lombardo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, racconta un impegno che nasce da lontano e che oggi si traduce in una presenza costante sul territorio. «Il nostro lavoro – spiega – parte da un principio semplice: garantire alle persone con disabilità visiva pari opportunità, non solo sulla carta ma nella vita quotidiana». Stefanoni sottolinea come negli ultimi anni si siano registrati passi avanti, soprattutto sul piano normativo, ma evidenzia anche criticità che restano aperte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefanoni, Presidente Consiglio regionale lombardo dell’UICI: “Destinare il 5x1000 alla nostra associazione può fare la differenza”

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