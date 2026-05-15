Due giovani di San Vitaliano sono stati denunciati dalla Polizia dopo aver attraversato la carreggiata durante la sesta tappa del Giro d’Italia, che si è svolta tra Paestum e Napoli. L’episodio è avvenuto mentre i ciclisti erano in corsa, e i due giovani hanno tentato di farli cadere. La Polizia ha identificato i responsabili e li ha segnalati alle autorità competenti. Nessuno dei ciclisti è rimasto ferito nell’incidente.

Due giovani di San Vitaliano, nel Nolano, sono stati identificati e denunciati dalla Polizia dopo aver invaso la carreggiata durante la sesta tappa del Giro d’Italia tra Paestum e Napoli. Avevano invaso la carreggiata nel bel mezzo del passaggio del gruppo, cercando di colpire i corridori lanciati a tutta velocità. Ora per due giovani dell’area nolana è arrivata la denuncia della Polizia di Stato: i ragazzi, residenti a San Vitaliano e nati rispettivamente nel 2005 e nel 2006, sono accusati di aver messo in pericolo l’incolumità pubblica nel corso di una manifestazione sportiva. Per entrambi è stata avviata anche la procedura per il Daspo. Il fatto è accaduto nel corso della sesta tappa della corsa rosa, la Paestum-Napoli, nel tratto tra San Vitaliano e Marigliano, a circa cinquanta chilometri dall’arrivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - San Vitaliano, tentano di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia: denunciati 2 giovani

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Giro d'Italia, denunciati due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti a San Vitaliano

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