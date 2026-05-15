Durante la tappa del Giro d’Italia tra Paestum e Napoli, due giovani sono stati denunciati dopo aver invaso il percorso e tentato di far cadere i ciclisti. L’episodio si è verificato a San Vitaliano, quando i due hanno attraversato la strada durante il passaggio della corsa, creando una situazione di pericolo per i partecipanti. Le autorità hanno identificato e denunciato i responsabili, che ora rischiano sanzioni penali per aver messo a rischio l’incolumità dei ciclisti.

Momenti di forte tensione durante la tappa del Giro d’Italia Paestum Napoli. Al passaggio del Giro a San Vitaliano due giovani hanno invaso il percorso della corsa mettendo seriamente a rischio la sicurezza dei ciclisti. L’episodio è stato immortalato dalle telecamere Rai e sono diventate virali sui social. I responsabili - un 20enne e un 21enne - sono stati identificati e denunciati. Nei filmati andati in onda anche su Rai Sport si vedono chiaramente i due ragazzi avvicinarsi ai corridori mentre la gara era in pieno svolgimento. Uno dei due entra ripetutamente sulla carreggiata cercando di sfiorare gli atleti e di alterarne la traiettoria, con il concreto pericolo di provocare una caduta collettiva. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Vitaliano, denunciati i due giovani che hanno tentato di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia

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Giro d'Italia, denunciati due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti a San Vitaliano

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