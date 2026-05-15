Oggi, nella chiesa di San Simpliciano, si svolge la Veglia della Croce, un rito che coinvolge i partecipanti in una cerimonia che mescola tradizione religiosa e folclore. L’evento richiama fedeli e curiosi, pronti ad assistere a una celebrazione che si ripete nel tempo anche se le origini si mescolano con leggende e narrazioni popolari. La cerimonia si svolge di sera e comprende momenti di preghiera, canti e rievocazioni che richiamano simbolismi legati alla croce.

Sospese fra realtà e leggenda, folklore e rievocazione rituale di una delle pagine cruciali dell'intera storia nazionale, le cerimonie legate al Palio di Legnano assumono quest'anno un sapore tutto speciale: sono trascorsi esattamente 850 anni da quel 29 maggio 1176 in cui le truppe del Barbarossa furono sbaragliate dagli eserciti della Lega Lombarda, uniti per affermare le autonomie comunali contro il disegno di supremazia imperiale. Una ricorrenza che non poteva non coinvolgere Milano, città capofila della Lega e custode del Carroccio, il carro sacro da battaglia trainato da pariglie di buoi ideato nel 1037 da Ariberto d'Intimiano e presto divenuto emblema del Comune milanese e dei suoi alleati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - San Simpliciano ospita oggi la Veglia della Croce

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