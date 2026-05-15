San Nicola la Strada | chef denuncia aggressione lo Studio Uno replica

A San Nicola la Strada, uno chef ha denunciato di essere stato aggredito durante un episodio avvenuto presso il locale gestito dallo Studio Uno. La denuncia dello staff indica chi avrebbe compiuto l'aggressione, mentre la proprietà del locale ha emesso una replica, negando ogni responsabilità per quanto accaduto all’interno della sede. La vicenda si sta sviluppando con successive verifiche e approfondimenti da parte delle autorità competenti.

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? Punti chiave Chi ha realmente aggredito lo chef secondo la denuncia dello staff?. Come può la proprietà negare responsabilità per i fatti avvenuti in sede?. Perché il deputato Borrelli ha reso pubblici i nomi dei titolari?. Quali prove cercheranno i carabinieri di Maddaloni per risolvere il caso?.? In Breve Deputato Francesco Emilio Borrelli ha reso pubblica la denuncia su Facebook.. Proprietà Studio Uno SRL nega legami lavorativi con il dipendente ferito.. La difesa punta sulla separazione giuridica tra proprietari e società subaffittarie.. Indagini aperte presso la stazione dei carabinieri di Maddaloni.. Un dipendente del settore ristorazione è finito in ospedale dopo una presunta aggressione avvenuta a San Nicola la Strada, scatenando una serrata disputa tra chi ha denunciato l’episodio e la proprietà dello Studio Uno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Nicola la Strada: chef denuncia aggressione, lo Studio Uno replica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Ndrangheta: Italy’s most powerful mafia empire Sullo stesso argomento Liste elettorali negate, la denuncia del gruppo ‘Progetto per San Nicola’Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo consiliare “Progetto per San Nicola”, per il tramite del Capogruppo Angelo Capobianco, denuncia pubblicamente e... SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la StradaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Nicola la Strada. Un’aggressione sul posto di lavoro che assume i contorni di una vera e propria spedizione punitiva. #aggressione #chef #sannicolalastrada #cronachecaserta #social #storie #ultimenotizie Leggi l'articolo completo Leggi la notizia : x.com San Nicola la Strada, prevenzione e benessere fisico: il Progetto Quadrifoglio dell’Asl per i giovaniSan Nicola la Strada (Caserta) - Due giornate dedicate alla salute, al movimento e alla promozione dei corretti stili di vita coinvolgeranno centinaia di ... pupia.tv Progetto Quadrifoglio con l'Asl Caserta: scuole e studenti in prima linea per la saluteDue giornate al Palazzetto dello Sport di San Nicola la Strada per chiudere il percorso di educazione agli stili di vita sani: focus su alimentazione, attività fisica, prevenzione e igiene orale ... casertanews.it