SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a San Nicola la Strada

Oggi alle ore 12 è l’ultimo momento disponibile per depositare le liste dei candidati alle prossime elezioni comunali a San Nicola la Strada. La scadenza riguarda tutte le forze politiche e le coalizioni interessate a partecipare alla tornata elettorale, che si svolgerà tra alcune settimane. La presentazione delle liste rappresenta un passaggio fondamentale per la candidatura e la partecipazione dei candidati alle votazioni.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Nicola la Strada. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.MARIA NATALE (Candidato a.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Cipriano d'AversaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Marco EvangelistaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Marco Evangelista. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la Strada; Elezioni Comunali, dove si vota in Campania il 24 e 25 maggio 2026; VERSO LE COMUNALI SAN NICOLA LA STRADA - Maria Natale UFFICIALE candidato sindaco per il Campo Largo: sette liste per lei ECCO I SIMBOLI; Elezioni comunali 2026. Maria Natale firma la candidatura a sindaco: campo largo di centrosinistra. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la StradaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Nicola la Strada. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei ... casertanews.it SAN NICOLA ALLE ELEZIONI. Tutti i giochi dei candidati tra la Natale, Eligia Santucci, Antonia Mazzarella, MonaDellaPeruta. L’incognita di Nicola D’Andrea e…Lavori in corso. La complicata ricerca di un nome di compromesso ha portato il Pd a optare per la 75enne ex dirigente scolastica. Un segnale a tutti i pretendenti ai quali Marotta ed Esposito sembrano ... casertace.net Sono in corso i lavori di riqualificazione del campetto San Nicola mediante ripavimentazione in cemento e recinzione, e installazione di porte e canestri. Un luogo del cuore per diverse generazioni di montaganesi che presto verrà rimesso a disposizione della - facebook.com facebook Bari, al Corteo Storico tra i Figuranti di San Nicola per la prima volta sfilerà la comunità armena x.com