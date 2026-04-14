Liste elettorali negate la denuncia del gruppo ‘Progetto per San Nicola’

Da anteprima24.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare “Progetto per San Nicola” ha presentato una denuncia riguardante la negazione delle liste elettorali. La questione riguarda le procedure di ammissione e le eventuali irregolarità che si sarebbero verificate nel processo di presentazione. La denuncia è stata formalizzata e resa nota pubblicamente, sollevando questioni sulla regolarità delle operazioni di alcuni candidati e sulla trasparenza delle procedure elettorali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il gruppo consiliare “Progetto per San Nicola”, per il tramite del Capogruppo Angelo Capobianco, denuncia pubblicamente e con la massima fermezza la condotta del Sindaco Arturo Leone Vernillo, che continua a impedire l’accesso alle liste elettorali complete, sottraendosi di fatto a ogni forma di controllo. Nonostante ripetute richieste ufficiali, diffide formali e una dettagliata integrazione motivazionale trasmessa il 3 aprile 2026 — predisposta in conformità alle indicazioni del Difensore Civico — l’Amministrazione comunale, sotto la diretta responsabilità del Sindaco, non ha fornito alcun riscontro concreto, mantenendo un atteggiamento di chiusura totale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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