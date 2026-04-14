Liste elettorali negate la denuncia del gruppo ‘Progetto per San Nicola’

Il gruppo consiliare “Progetto per San Nicola” ha presentato una denuncia riguardante la negazione delle liste elettorali. La questione riguarda le procedure di ammissione e le eventuali irregolarità che si sarebbero verificate nel processo di presentazione. La denuncia è stata formalizzata e resa nota pubblicamente, sollevando questioni sulla regolarità delle operazioni di alcuni candidati e sulla trasparenza delle procedure elettorali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il gruppo consiliare “Progetto per San Nicola”, per il tramite del Capogruppo Angelo Capobianco, denuncia pubblicamente e con la massima fermezza la condotta del Sindaco Arturo Leone Vernillo, che continua a impedire l’accesso alle liste elettorali complete, sottraendosi di fatto a ogni forma di controllo. Nonostante ripetute richieste ufficiali, diffide formali e una dettagliata integrazione motivazionale trasmessa il 3 aprile 2026 — predisposta in conformità alle indicazioni del Difensore Civico — l’Amministrazione comunale, sotto la diretta responsabilità del Sindaco, non ha fornito alcun riscontro concreto, mantenendo un atteggiamento di chiusura totale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liste elettorali negate, la denuncia del gruppo ‘Progetto per San Nicola’ San Marco dei Cavoti, Costantini denuncia i mancati pagamenti del progetto GOL“Nonostante l’impegno e la partecipazione alle attività previste – spiega Costantini – i beneficiari non hanno ancora ricevuto i compensi relativi ai... Leggi anche: Cantieri, via al lavori per il restyling del molo San Nicola: il progetto