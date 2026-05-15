San Miniato e le frane del 2025 | Via libera al progetto di fattibilità

La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per i lavori di messa in sicurezza delle aree interessate dalle frane nel centro storico di San Miniato. Le aree erano soggette a problemi di stabilità da più di un anno, ma ora si avviano le procedure per intervenire. La decisione riguarda le aree colpite dalle frane che si sono verificate nel 2025 e che hanno richiesto interventi per garantire la stabilità e la sicurezza del centro storico.

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Via libera dalla giunta al progetto di fattibilità tecnico economico per i lavori di messa in sicurezza delle aree interessate dalle frane nel centro storico che da oltre un anno attendono una soluzione. Sono dissesti causati dal maltempo del marzo 2025 quando anche il grande parcheggio servito dall’impianto di risalita del Cencione fu duramente colpito e messo fuori uso dagli smottamenti. Il progetto approvato prevede opere per mezzo milione, fra il versante soprastante il parcheggio di Fonti alle Fate, sulla scarpata tra Corso Garibaldi ed i giardini Bucalossi, e sulla scarpata tra Corso Garibaldi ed il parcheggio del Convento di San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Miniato e le frane del 2025: "Via libera al progetto di fattibilità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Completato restauro San Miniato al Monte, rispettati tempi PnrrCompletato restauro San Miniato al Monte, rispettati tempi PnrrDopo diciotto mesi, la basilica di San Miniato al Monte a Firenze torna pienamente visibile e accessibile a fedeli e visitatori. Nuova palestra a San Fruttuoso, via libera al progettoLa Giunta di Monza ha dato il via libera al progetto esecutivo per la nuova palestra di via Iseo, un intervento atteso da anni dal quartiere e dalle... ?In #FiPiLi, per traffico intenso, code in uscita a Lastra a Signa, San Miniato e Santa Croce sull’Arno in direzione mare e code a tratti tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni #viabiliTOS #viabiliFI x.com Fare trekking lungo la Via Francigena in Toscana (Italia): Da San Miniato a Siena reddit Nuova avventura per l'imprenditore Gianni Fatichenti: apre una rosticceria a San Miniato BassoUn nuovo progetto imprenditoriale che punta a coniugare tradizione gastronomica e uno stile ispirato alle Rosticcerie Toscane DOC, tra pollo arrosto, pulled pork, rostinciane e specialità preparate ar ... pisatoday.it San Miniato tra arte e architettura: al via la mostra Tavole di Rilievo a Palazzo GrifoniMancano pochi giorni all'inaugurazione di Tavole di rilievo, l'attesa mostra personale dell'artista e Architetto Paolo Tinghi che aprirà le porte ... gonews.it