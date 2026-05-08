Completato restauro San Miniato al Monte rispettati tempi PnrrCompletato restauro San Miniato al Monte rispettati tempi Pnrr

Dopo diciotto mesi di lavori, la basilica di San Miniato al Monte a Firenze è stata riaperta al pubblico. Il restauro è stato completato nei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ora la chiesa si presenta con interventi di consolidamento e recupero degli elementi architettonici, permettendo nuovamente l'accesso a fedeli e visitatori.

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Dopo diciotto mesi, la basilica di San Miniato al Monte a Firenze torna pienamente visibile e accessibile a fedeli e visitatori. Durante questo periodo, l’abbazia non è mai stata completamente chiusa, grazie a un cantiere innovativo che ha letteralmente “impacchettato” la chiesa, consentendo così.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pace, un sogno possibile. Appello collettivo da San Miniato al Monte A San Miniato al Monte i riconoscimenti del premio “Firenze Ada Cullino Marcori”Firenze, 2 aprile 2026 - Si è svolta ieri pomeriggio nell’Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze, la cerimonia di conferimento del Premio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Completato restauro San Miniato al Monte; Il restauro di San Miniato: Così riscopriamo questo luogo di pace; Immobili pubblici, Firenze cambia. Cento milioni per Questura e Vigili. La facoltà di Agraria resta alle Cascine. Splendore San Miniato. La basilica brilla di nuovo dopo 18 mesi di cantiere aperto e accessibileFino a lunedì la facciata sarà illuminata di notte con un video mapping. I restauri, finanziati da fondi Pnrr, hanno riguardato anche il campanile. . lanazione.it Il restauro di San Miniato. Un cantiere aperto e tanti spettacoli di luceE’ dedicata a uno dei primi martiri della città. Costruita a partire dal 1018 sotto il vescovo Alibrando e poi sotto l’imperatore Enrico II, la basilica di San Miniato è uno dei capolavori ... lanazione.it Il restauro di San Miniato: “Così riscopriamo questo luogo di pace” x.com Il giovane di San Miniato (Pisa) esplora lo spazio con le sue foto e condivide le ricerche in classe e con mostre sul territorio. Il suo è uno dei 28 attestati d'onore consegnati dal presidente Mattarella: "Incontrarlo è stata un'emozione grandissima" facebook