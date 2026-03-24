nuova palestra a san fruttuoso via libera al progetto

La Giunta di Monza ha dato il via libera al progetto esecutivo per la nuova palestra di via Iseo, un intervento atteso da anni dal quartiere e dalle associazioni sportive, che sarà una nuova casa per pallavolo, pallacanestro e calcetto a 5. L’attuale struttura, nata come bocciodromo e poi adattata a pallavolo, verrà demolita e ricostruita secondo standard moderni, energeticamente efficienti e pienamente omologabili per le competizioni fino alla Serie C. Il nuovo edificio avrà una pianta rettangolare di 22,30 per 35,50 metri, con altezza di 9 metri. Attorno al campo principale troveranno posto spogliatoi, magazzini, infermeria e locali tecnici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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