Tra pochi giorni prenderanno il via gli interventi di manutenzione del verde nelle pinete di Siponto, affidati dall’Agenzia Regionale ARIF. La comunicazione è rivolta alla comunità locale, con l’intento di informare sulle prossime attività di cura del patrimonio naturale. L’annuncio si inserisce nel quadro delle consuete iniziative di aggiornamento rivolte ai cittadini, con alcune discussioni e proposte in programma.

Torna il consueto appuntamento di aggiornamento alla comunità. Ecco alcune iniziative e discussioni che verranno affrontate: Ieri pomeriggio, in Sala Consiliare, abbiamo ospitato l’assessore regionale Francesco Paolicelli, insieme all’assessore Gentile, per un tavolo tecnico con associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Un confronto concreto sui problemi del comparto pesca: ascolto, proposte e impegni. Dalla Regione è emersa la volontà di attivare strategie efficaci, utilizzare al meglio le risorse disponibili e prevedere misure straordinarie per sostenere il settore in questo momento di crisi. Fondamentale anche la tutela della nostra identità: la cultura della pesca deve continuare a vivere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Marca: “A giorni partiranno gli interventi di manutenzione del verde nelle pinete di Siponto, a cura dell’Agenzia Regionale ARIF”

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