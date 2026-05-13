Gli interventi antilarvali nel Comune di San Giovanni Valdarno

Giovedì 21 e venerdì 22 maggio sono in programma interventi antilarvali nelle caditoie fognarie di San Giovanni Valdarno. Gli interventi fanno parte di una campagna di prevenzione volta a contenere la proliferazione delle zanzare. La manutenzione è stata programmata nel rispetto delle procedure previste e si svolgerà in diverse zone del Comune. Nessuna altra informazione sulle modalità specifiche o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Giovedì 21 e venerdì 22 maggio sono in calendario nuovi interventi antilarvali nelle caditoie fognarie di San Giovanni Valdarno, nell’ambito della campagna di prevenzione e contenimento della proliferazione delle zanzare. In caso di maltempo, le operazioni potrebbero essere rinviate o subire variazioni. L’Amministrazione comunale prosegue con determinazione l’azione di contrasto alla diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune, insetti vettori di malattie infettive. Gli interventi seguono le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e, dal 2022, sono condotti secondo quanto stabilito dal Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, che esclude trattamenti adulticidi programmati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli interventi antilarvali nel Comune di San Giovanni Valdarno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Giovanni Valdarno celebra gli 80 anni del voto: memoria e impegno per la democraziaArezzo, 02 aprile 2026 – Una sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo gremita di cittadini ha fatto da cornice, martedì pomeriggio, alla seduta solenne... Perugia, proseguono gli interventi di riqualificazione urbana a Ponte San GiovanniIl Comune ha disposto modifiche alla circolazione stradale in alcune vie interessate dai lavori, inseriti nel progetto del Pinqua Proseguono i lavori... Temi più discussi: Prevenzione anti-zanzare: da lunedì 4 maggio la distribuzione del prodotto ai cittadini; Casi sospetti di Dengue: scatta la disinfestazione straordinaria in due zone; Nelle farmacie dell’Area Nord distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali contro la zanzara tigre; La sfida alle zanzare coinvolge i cittadini: il Comune di Verona distribuisce kit gratuiti per la prevenzione. Gli interventi antilarvali nel Comune di San Giovanni ValdarnoTrattamenti previsti giovedì 21 e venerdì 22 maggio. Le azioni di contrasto alle zanzare, iniziate ad aprile, continuano fino a fine ottobre ... lanazione.it Proseguono gli interventi antilarvali nel Comune di San GiovanniArezzo, 8 agosto 2025 – Lunedì 18 e martedì 19 agosto sono in calendario nuovi interventi antilarvali nelle caditoie fognarie di San Giovanni Valdarno, nell’ambito della campagna di prevenzione e ... lanazione.it