A San Gimignano, per richiedere il passaporto, è necessario recarsi presso l’ufficio postale locale. Recentemente, lo storico ufficio postale ha subito un restauro che ha portato anche all’installazione di nuovi arredi, mantenendo la sua funzione centrale nel servizio ai cittadini. La procedura per ottenere il documento di identità si svolge direttamente allo sportello, seguendo le indicazioni fornite dal personale dell’ufficio postale. La struttura continua ad essere un punto di riferimento nel centro della città.

Non solo il recente restauro e nuovi arredi allo storico e centenario ‘ Ufficio Poste Italiane ’ nella centrale piazza dell’Erbe uno dei servizi essenziali al pubblico italiano e del mondo in qualche vecchia e storica cassetta delle lettere in ghisa è ancora scritto, sbiadito e consumato ‘Regie Poste Italiane’. Roba da collezione. Punto. Questa volta le poste si sono superate, sono entrate di diritto come del resto nelle grandi città per sostituire, si fa per dire, gli uffici passaporti della Questura. Infatti anche da sotto le torri dall’ufficio postale si può fare la richiesta del passaporto. Niente domanda ai Carabinieri e Polizia di Stato per rilasciare il nuovo o rinnovo del passaporto e sono aperti e accoglienti gli uffici Polis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano e il futuro. Passaporto: per la richiesta recarsi all’ufficio postale

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