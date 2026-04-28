Castelletto l' ufficio postale diventa Polis | addio viaggi in questura per il passaporto

Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Castelletto Ticino, in via Cambiasso 1, dopo i lavori di ristrutturazione legati al progetto "Polis". La sede è stata rinnovata per ospitare, oltre ai classici servizi postali e finanziari, anche gli sportelli della pubblica amministrazione.I nuovi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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