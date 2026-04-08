Passaporto in provincia ora si fa all' ufficio postale | attivo il servizio in 74 comuni

Da oggi in 74 comuni della provincia di Palermo è possibile richiedere e rinnovare il passaporto presso gli uffici postali. L’attivazione del servizio è stata annunciata durante un evento a Ficarazzi, alla presenza del sindaco e di rappresentanti di Poste Italiane. Questa novità si inserisce nel progetto Polis, promosso dall’azienda, che mira a semplificare le procedure per i cittadini.

In 74 uffici postali della provincia di Palermo è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. L’iniziativa è stata presentata oggi a Ficarazzi, alla presenza del sindaco Giovanni Giallombardi e di alcuni rappresentanti aziendali e rientra nel progetto Polis di Poste Italiane che punta a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Passaporti in ufficio postale, il servizio si estende a 88 comuni della provinciaLECCE – la rete di Poste Italiane in provincia di Lecce amplia la propria offerta di servizi ai cittadini. Leggi anche: Riapre l'ufficio postale dopo i lavori: ora il passaporto si fa direttamente allo sportello Temi più discussi: Rilascio del passaporto, da oggi è possibile presentare la richiesta presso gli uffici postali; Passaporto, file infinite: spunta un’alternativa che in pochi conoscono; In 31 uffici postali della provincia di Pisa si può richiedere e rinnovare il passaporto; Open Day Passaporti nei Commissariati di Polizia della provincia: tutte le informazioni. Passaporto, file infinite: spunta un’alternativa che in pochi conosconoAnche in provincia di Udine è già possibile avviare la pratica per il documento di viaggio direttamente alle Poste, con meno spostamenti e procedure più snelle. Due filiali hanno aperto gli sportelli ... udinetoday.it Open Day Passaporti a Salerno: il 10 aprile nei Commissariati della provinciaIn occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai ... zon.it #ProgettoPolis: nell’ufficio postale di Fossombrone, piccolo Comune in provincia di Pesaro-Urbino, è disponibile il servizio di richiesta e rilascio del passaporto. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/03/17/tg-poste-del-17-marzo-2026/ #TGPoste #PosteItalia - facebook.com facebook