Pretoro rinnova il miracolo di San Domenico | torna Lu Lope festa tra riti e spettacoli

A Pretoro si stanno per ripetere i festeggiamenti in onore di San Domenico Abate e Sant’Emidio, tradizione molto radicata nella comunità locale. La celebrazione comprende riti religiosi, spettacoli e momenti civili, coinvolgendo residenti e visitatori. La festa, nota come “Lu Lope”, rappresenta un appuntamento che si ripete nel tempo, mantenendo vivo il senso di appartenenza e le usanze popolari del paese.

Pretoro si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione abruzzese con i festeggiamenti in onore di San Domenico Abate e Sant’Emidio, tra fede, storia popolare e appuntamenti civili. Un evento che ogni anno richiama visitatori nel borgo ai piedi della Maiella e che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dai giochi di una volta ai carri in festa, torna il rito della Segavecchia tra spettacoli e ospiti specialiTradizione, folklore e divertimento per tutta la famiglia si rinnovano nel weekend a Misano Adriatico per la Festa della Segavecchia. Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: torna la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoliStriano – Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica...