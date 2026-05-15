San Cataldo | ecco la SanCa Fest la festa di vicinato dei residenti

Domani, sabato 16 maggio, si terrà la SanCa Fest, un evento organizzato dai residenti del quartiere San Cataldo. L'appuntamento si svolgerà nell’area comunale di via Cesare Costa 77, con inizio alle 17 e conclusione intorno alle 20. La festa di vicinato è aperta a tutti e l’ingresso è gratuito. L’evento prevede attività e momenti di incontro rivolti ai cittadini del quartiere.

Domani, sabato 16 maggio, a partire dalle 17 e fino alle ore 20 circa presso l'area comunale di via Cesare Costa 77 avrà luogo la SanCa Fest, la festa di vicinato dei residenti del rione San Cataldo a ingresso libero e aperto. L'evento, alla sua prima edizione, è organizzato dal comitato di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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