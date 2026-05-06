A Taranto sono previste variazioni nei percorsi di alcune linee di trasporto pubblico in vista delle celebrazioni della festa patronale. Un comunicato di Kyma Mobilità informa che durante i giorni dei festeggiamenti, alcuni pullman di città seguiranno percorsi modificati, in particolare nella zona di San Cataldo. Le modifiche saranno in vigore per garantire lo svolgimento regolare degli eventi e facilitare gli spostamenti dei cittadini.

Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Taranto (Fiera di San Cataldo), nella giornata del 09052026, con Ordinanza della Polizia Locale n° 280 del 04052026 sono state disposte interdizioni al traffico veicolare e alla sosta sul Lungomare Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e via Giovinazzi, e su via Massari, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e Lungomare. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane saranno così modificati: Sabato 09 Maggio dalle ore 14:00 e fino a cessate esigenze TUTTE LE LINEE DA PORTO MERCANTILETAMBURI – Direzione Città Nuova: da Via Margherita svoltano a sx su via Anfiteatro e a dx su via Giovinazzi.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, verso la festa patronale: pullman di città, variazioni di percorsi San Cataldo

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