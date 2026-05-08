Taranto | San Cataldo la processione in mare Festa patronale

Stasera a Taranto si svolge la tradizionale processione in mare dedicata a San Cataldo. La statua del santo è stata trasportata lungo il canale, mentre il ponte girevole è stato aperto al passaggio di una nave di Kyma Mobilità, sulla quale si trovava la statua stessa. L'evento fa parte delle celebrazioni della festa patronale e si è concluso con il passaggio della nave attraverso il canale.

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Stasera la processione in mare. La statua di San Cataldo ha percorso il canale, ponte girevole aperto al passaggio della nave di Kyma mobilità con a bordo, appunto, la statua del patrono di Taranto. A bordo anche l’arcivescovo Ciro Miniero. Ai lati del canale moltissimi fedeli in questa serata di festa. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: San Cataldo, la processione in mare Festa patronale Taranto, processione dell'Addolorata Notizie correlate Taranto, processione a mare di San Cataldo: la motonave Adria seguirà Nave CheradiTarantini Time QuotidianoIn occasione dei festeggiamenti per San Cataldo, Kyma Mobilità rinnova l’appuntamento con la tradizionale processione a... Taranto, verso la festa patronale: pullman di città, variazioni di percorsi San CataldoDi seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Taranto (Fiera di San Cataldo), nella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: San Cataldo, il giorno più atteso: Taranto si stringe tra fede, mare e tradizione; San Cataldo, torna la processione a mare sulla motonave Adria: il programma dei festeggiamenti a Taranto; San Cataldo, al via la festa: U’ pregge e processione a mare; A Taranto le celebrazioni di San Cataldo: gli appuntamenti finali. Taranto in festa per San CataldoTaranto festeggia il suo santo patrono, San Cataldo. rainews.it Taranto: San Cataldo, la processione in mare Festa patronaleStasera la processione in mare. La statua di San Cataldo ha percorso il canale, ponte girevole aperto al passaggio della nave di Kyma mobilità con a bordo, appunto, la statua del patrono di Taranto. A ... noinotizie.it TARANTO - PROCESSIONE A MARE DELLA STATUA DI SAN CATALDO - facebook.com facebook